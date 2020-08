Brandfolk fra Station Hvalsø i gang med at få fejet spildt korn op, som var til fare for trafikanter. Privatfoto

Artiklen: Spildt korn var til fare for trafikanter

Landmændene er begyndt at høste, og det betyder at der køres med korn. I rundkørslen ved apoteket i Hvalsø var der dog spildt en større mængde, som var til fare for motorcyklister og cyklister. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.