Spareforslag: Lavere honorar til brandfolk

Lejre - 11. april 2019 kl. 12:20

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen skal i morgen, fredag, tage stilling til en række forslag, som er ledelsens bud på, hvordan den dårlige økonomiske situation i det fælleskommunale beredskab kan rettes op.

Af dagsordenen til kommissionens møde fredag morgen i Holbæk fremgår det, at ledelsen har udarbejdet en genopretningsplan med 11 punkter, som skal forvandle sidste års underskud på 5,6 millioner kroner og et forventet underskud i år på foreløbigt 2,5 millioner kroner til en økonomi i balance.

Et af forslagene går på, at brandfolkene skal være med til at fylde hullet ud ved at give afkald på en del af deres honorar. Det gælder de brandfolk, der møder ind til udrykning, når de modtager en alarm, men som ikke kommer med ud på udrykning, fordi flere brandfolk end nødvendigt har smidt, hvad de havde i hænderne, og er mødt ind.

I dag får brandfolkene automatisk betaling for tre timer, når de møder ind, men ikke kommer med på selve udrykningen. Forslaget fra beredskabsdirektøren lyder på, at disse brandfolk fremover - i praksis fra 1. oktober i år - skal betales for én time i stedet for tre.

Det vil i år kunne give en besparelse på 135.000 kroner og en forventet besparelse med fuld effekt i 2020 på 500.000 kroner.

Det fremgår af et notat til sagen, at ledelsen og det faglige system har indledt forhandliger om, hvordan brandfolkene kan bidrage til besparelserne på det operative område.

Af notatet fremgår det også, at ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen ser det som en mulig konsekvens af et mindre honorar, at nogle brandfolk måske vil stoppe eller være mindre motiverede. Omvendt, mener ledelsen, kan det også betyde, at brandfolkene bliver mere motiverede for at komme hurtigt frem til brandstationen for at komme med på udrykningen.

Tillidsfolk mangler svar

Tillidrepræsentanterne for deltidsbrandfolkene har udarbejdet en fælles udtalelse med adresse til den daglige ledelse samt Beredskabskommissionen (den politiske ledelse) i Vestsjællands Brandvæsen (VSBV), som er vedlagt dagsordenen.

Her skriver tillidsrepræsentanterne, at »først og fremmest vil vi gerne medvirke til en genopretning, så VSBV kan blive en sund forretning. Vi har dog brug for en mere konkret og ikke mindst langsigtet plan, hvor vi løfter i flok,« hedder det i skrivelsen, hvor der efterlyses baggrundstal for de forelsåede besparelsesforslag.

Ydermere efterspørger TR-udvalget for de deltidsansatte brandfolk en begrundelse for, at det kun er dele af VSBV, som bliver påvirket. Man spørger også, hvorfor der ikke kræves lignende bidrag fra de fem ejerkommuner, Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Lejre og Sorø.

Blandt de øvrige forslag i genopretningsplanen kan nævnes, at Vestsjællands Brandvæsen vil øge den årlige tilslutningsafgift for automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Det ventes at give en ekstraindtægt på 600.000 kroner fra 2020.

Derudover er det allerede beslutte at nedlægge en chefstilling, ligesom en administrativ stilling også kan spares.

I alt lægger genopretningsplanen op til besparelser i indeværende år på 780.000 kroner og 2,86 millioner kroner næste år.