Torsdag sidste uge tikkede de første annulleringer af konferencer og kurser ind. Fredag begyndte så de første fester at blive aflyst. Arkivfoto

Sonnerupgaard Gods ramt hårdt af aflysninger

Med en række aflysninger af både bryllupper og kurser på Sonnerupgaard Gods rammer nedlukningen af Danmark også her hårdt. Især usikkerheden om fremtiden giver panderynker, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Sidste uge var kalenderen fuld af arrangementer på Sonnerupgaard Gods. Det har ændret sig radikalt og er gradvist blevet værre, efter regeringen har skabt tiltag efter tiltag for at inddæmme og afbøde corona-pandemien i Danmark siden sidste onsdag. Det er noget, der rammer hårdt ned på de kurser og fester, der skulle være holdt på godset.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at holde humøret oppe. Der er ingen tvivl om, at vi bliver ramt hårdt. Også på det personlige plan. Det er jo vores families eksistensgrundlag, som er på spil. Samtidig er det noget, der påvirker især brudeparrene voldsomt, når de ikke kan holde deres livs fest, siger Amalie Ferm, der er HR ansvarlig hos Sonnerupgaard.