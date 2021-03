Idrætsudøverne, som eksempelvis håndboldspillerne her i Kirke Hyllinge Hallen, har i flere måneder måtte undvære træning i Lejre Kommunes haller. Derfor foreslår Venstre, at hallerne skal være åbne i sommerferien. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Sommertid skal også være haltid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommertid skal også være haltid

Lejre - 04. marts 2021 kl. 15:14 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Normalt er idrætshaller og klubhuse i Lejre Kommune officielt lukket i sommerferien, hvor der derfor ikke bliver gjort rent. Men i år skal det være anderledes, mener Venstre.

- Foreninger og enkelte udøvere, som har nøgle, har kunnet komme ind og træne. Det har været en mulighed for dem, som vidste det, og lidt en offentlig hemmelighed, men nu skal alle have muligheden, siger Venstres næstformand i Udvalget for Kultur & Fritid, Christian Fjeldsted Andersen.

Venstres gruppe i Lejres kommunalbestyrelse har derfor stillet forslag om, at gymnaster, håndbold- og badmintonspillere, klatrere og hvem, der ellers benytter kommunens idrætshaller, skal have mulighed for at forlænge sæsonen. Det skal således være muligt fortsat at dyrke idræt i hallerne igennem sommerferien, samt at hallerne, omklædningsrum og toiletterne også i klubhuse m.m. rengøres på samme niveau som udenfor sommerferieperioden.

De indendørs faciliteter blev lukket helt ned den 16. december 2020, og lige nu er der ingen, som ved, hvornår de bliver åbnet igen, men det vil tidligst ske den 5. april.

- Vi ved, at idrætsudøvere i Lejre Kommunen er utrolig kede af, at de ikke har kunnet være i vores haller i foråret, og siden nedlukningen i december frem til nu. For os er det naturligt, at vi giver idrætsudøverne og foreningerne mulighed for at være i hallerne i sommerferien, og omklædningsrummene bliver gjort rent efter vanlig standard. Herudover ved vi at mange børn og unge har et behov for fællesskab, samvær og glæde ved at kunne være aktive sammen hen over ferien, da det må forventes, at færre rejser ud i sommerferien igen i år, siger Christian Fjeldsted Andersen.

Christian Fjeldsted Andersen pointerer, at der naturligvis skal åbnes op i faciliteterne, såfremt der fra regeringen og myndighedernes side er åbnet for den indendørs idræts igen, men det forventer han også, at der er til sommerferien.

Pengene til den ekstra rengøring, som åbningen af hallerne vil kræve, skal komme fra Statens kompentationsmidler.

Venstre har ikke nået at drøfte forslaget i Kultur og Fritidsudvalget, men det vil blive behandlet på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af marts, hvor partiet tror på stor opbakning fra de øvrige partier.

Her vil forslaget formentlig blive sendt tilbage til udvalget, og senere få endnu en tur i byrådssalen, inden det er endeligt vedtaget.