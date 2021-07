Se billedserie - Det er godt, jeg har regnjakke på, for koen her slikkede mig lige helt vildt på ærmet, fortalte Daniel Hansen blandt andet, da han torsdag besøgte Mannerup Møllegård og mødte en ko for første gang. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sommerlejr er som et frirum: - Her er det normen at bruge kørestol

Denne uge holder Lions Lejre og Lions Absalon Roskilde sommerlejr for unge med fysisk handicap. Og det er et tiltrængt frirum fra hverdagen.

Lejre - 30. juli 2021 kl. 17:26 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En tur på Den Blå Planet, shopping på Strøget og solbadning på stranden er blot et udpluk af de mange aktiviteter, de 14 deltagere på Lions sommerlejr for fysisk handicappede, med Lions Lejre og Lions Absalon Roskilde i spidsen, den forgangne uge har haft på programmet. En uge, der foruden at byde på hygge, fest og fællesskab også er et tiltrængt frirum fra hverdagen. Det fortæller Camilla Nielsen, der til hverdag bor i København, men for denne uge er rykket til Osted Fri- og Efterskole på sommerlejr.

- Det er helt vildt hyggeligt. Men noget af det bedste er faktisk, og nu bruger jeg et ord, jeg normalt hader, men at man føler sig »normal«. Her er det normen at bruge kørestol. Der er ikke nogen, der stirrer på mig og min kørestol.

Dømmende blikke Camilla fortsætter med at fortælle, at mens hun ikke har noget i mod, at børn kigger, så er det blikkene fra forældrene og unge mennesker, der især går hende på i hverdagen.

- Børn er jo bare nysgerrige, og de ender også tit med at spørge mig om min kørestol. Men voksne mennesker har det med at stirre, og det er faktisk rigtig ubehageligt. Og det går mig faktisk rigtig meget på, siger hun og uddyber:

- Så derfor er det så befriende, når vi, som i onsdags, er på shopping i København, hvor folks øjne er rettet mod os alle og ikke bare mig og min kørestol.

Lange nætter Det er dog ikke kun det afskærmende i at være en del af en gruppe, der er grunden til, at Camilla siden 2018 har deltaget i sommerlejren som siden 1981 har samlet unge handicappede og deres hjælpere til en aktivitetsuge fyldt til randen med oplevelser og med socialt samvær i højsædet. Torsdag eftermiddag står den på besøg på Mannerup Møllegård i Osted. Og mens det er hyggeligt, er Camilla en anelse ramt af tømmermænd, og glæder sig mest af alt til at skulle tilbage på Osted Fri- og Efterskole.

- Hver dag er jo en fest, og det er helt klart aftenerne, der er det sjoveste, konstaterer Camilla.

Aldrig set en ko Begejstringen over besøget hos malkekøerne er en del større hos Daniel Hansen, der er taget fra Fredericia til Osted for at deltage i sin første sommerlejr med Lions.

- Jeg har aldrig set en ko før. Det er jo helt vildt, siger han begejstret.

Foruden køerne beretter også Daniel om det fantastiske sammenhold og fællesskab, der er på lejren.

- Det er rigtig hyggeligt her. Man møder nye mennesker og får nye venner. Og selvom det er trist, at det slutter på lørdag, så bliver det nok også meget godt at komme hjem til Jylland igen, slutter han.

En hyggelig lejr Også udvalgsformand ved Lions Lejre, Villy Vibholt, beretter om en hyggelig lejr med fantastiske oplevelser.

- Det har været en super uge. Nogle af de unge fortalte mig, at de forleden havde været oppe til klokken seks om morgenen, så jeg er da ikke i tvivl om, at de også har nydt det, siger han og griner.

Det synspunkt giver lejrleder Anders Morgenstierne ham medhold i.

- Der har været masser af gang i den. Det er jo unge voksne mennesker, som godt kan lide at feste. Og selvom lejren er slut om lidt, så har vi alle nydt den, og nået at glemme, at der er en verden udenfor.