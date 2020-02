Sommerhus svært skadet af brand

Et træsommerhus på Vibekæret i Englerup brød i brand mandag aften, og brandfolkene fra station Kirke Hyllinge måtte af huse med et røgdykkerhold i kampen for at redde huset, efter at alarmen gik cirka klokken 21.15. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.