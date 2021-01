Sommerhus brød i brand

Tidligt onsdag morgen, før klokken 6, gik alarmen: et sommerhus på Åbakken i Kyndeløse Sydmark var brudt i brand.

Politi og brandvæsen kørte ud til branden med udrykning, hvor det viste sig, at alle personer var kommet ud af huset, uden at nogen kom til skade.

Beboerne havde slukket det meste af branden, da brandvæsnet kom frem, men brandfolkene gennemgik stedet for gløder, så branden blev slukket helt.

Politiet undersøgte branden, som var startet ved en kommode med affaldssortering. Årsagen til branden skal nu undersøges nærmere for at afklare, om aske fra en brændeovn, som var lagt i kommoden aftenen før, kan være grunden til, at branden startede.