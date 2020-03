Send til din ven. X Artiklen: Som en tyv om natten: Et kæmpe budgetskred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Som en tyv om natten: Et kæmpe budgetskred

Lejre - 20. marts 2020

Et kæmpe budgetskred i Lejre Kommune er, med borgmester Carsten Rasmussens ord, kommet som en tyv om natten. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

På området for beskæftigelse viser der sig pludselig at være et voldsomt overforbrug, som er hovedparten af et budgetskred på 30,5 millioner kroner, og det er et chok for politikerne i den i forvejen hårdt ramte kommune.

Alene førtidspensionerne viser et merforbrug på 12 millioner kroner, og indsatsen for beskæftigelse viser et skred på 8,5 millioner. Sygedagpenge er også steget kraftigt med 5,2 millioner kroner.

- Det er meget kritisabelt, at vores systemer i budget-opfølgningerne ikke har virket. De har svigtet. Vi har kontroller, men de er ikke stærkere end de personer, der udfører dem. Jeg tror faktisk ikke, at jeg i min borgmestertid, ja al min tid i kommunalbestyrelser, har oplevet at vi er ramlet ind i så meget uforudset inden for kort tid, tilføjer Carsten Rasmussen.

Venstres ordfører, Tina Mandrup er rystet:

- Der er jo total mangel på styring inden for beskæftigelses-området. Der er i den grad brug for, at nogen kigger på styringskæden i forhold til budget og regnskab i Lejre Kommune! Jeg har direkte stillet spørgsmålet på økonomiudvalget: Hvor ligger ansvaret? siger hun.

