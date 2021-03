Solouheld gav kø på motorvejen

En 26-årig mand fra Nykøbing Sjælland mistede lørdag eftermiddag kontrollen over den bil, han kørte i vestlig retning ad Holbækmotorvejen ved Kirke Såby.

Uheldet skete klokken 14.50, og den 26-årige mand påkørte autoværnet i midterrabatten og fik bilen standset uden at involvere øvrige trafikanter i ulykken.

Politiet kunne konstatere, at den 26-årige var påvirket af både alkohol og narkotika under kørslen, så da han i den tilkaldte ambulance blev bragt til skadestuen i Holbæk til kontrol for eventuelle skader, fik han ved samme lejlighed udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse.