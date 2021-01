Se billedserie Solcelleanlægget ved Birken i Sæby kan også fremover fange solens varme, da anlægget er blevet en del af en særordning. Foto: Britt Nielsen

Solenergi i Sæby bliver lovlig

Lejre - 22. januar 2021 kl. 11:31 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Solceller er en god ting. Det er de fleste enige om. Men Folketinget har tidligere vedtaget, at kommuner ikke må drive solcelleanlæg. Så skulle anlægget ud i et selskab for sig selv til at styre driften.

Derfor var solcelleanlægget ved Birken i Sæby på vej til at blive ulovligt, da anlægget er for lille til, at det ville kunne betale sig at lave et selskab.

- På et tidspunkt har nogen fundet ud af, at kommunerne ikke må drive deres egen elforsynings-anlæg. Det skal i stedet oprettes som et energiselskab. Vi har prøvet at få andre til at overtage det, men det kan ikke svare sig, og det er også meget bøvlet at finde et selskab, der vil overtage det, så vi må bare lukke og selv købe strøm. Jamen det er hen i vejret, har borgmester Carsten Rasmussen tidligere sagt i sagen.

Der var udsigt til, at Lejre Kommune i stedet skulle købe 50.000 kilowatt-timer sort strøm for 70.000 kroner og øge CO2 belastningen.

Lejre Kommune har dog ikke slukket for anlægget, da håbet har været, at der ville komme en redningskrans.

Og kort før jul kom redningen som en julegave, hvor Folketinget besluttede at lovliggøre de eksisterende solceller på kommunale tage.

- Den beslutning er jeg glad for. Det betyder jo, at vi fortsat kan benytte vores solcelleanlæg i Sæby, som leverer strøm til friluftsbadet, multihallen og daginstitutionen Birken. Vi har længe kæmpet for, at det ikke skulle pilles ned. I en tid, hvor det gælder om at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, ville det jo være helt tosset at nedlægge grønne løsninger, som fungerer. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at se flere solcelleanlæg i Lejre Kommune i de kommende år. Det indgår også i den klimaplan, som netop har været i høring, fortæller Carsten Rasmussen (S) og påpeger, at Lejre Kommune med klimaplanen netop gerne vil støtte opstilling af solceller på eksisterende tagarealer og ved nybyggeri.

Lovliggørelsen af anlægget i Sæby og lignende anlæg er dog en særordning, som ikke giver mulighed for, at Lejre Kommune sætter solceller op andre steder.

Eller rettere så skal nye anlæg fremover være en del af et energiforsyningsselskab.