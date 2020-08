Solcellepark er i støbeskeen

Et muligt projekt med en solcellemark i området mellem Gøderup og Darup er på vej. Området omfatter areal både i Lejre og Roskilde kommuner, og et møde om planerne er arrangeret tirsdag den 11. august klokken 19 i Øm Børne og Kulturhus, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Better Energy og lodsejerne planlægger, at solcellerne skal stilles op på et to hektar stort område ved Darupvej 267. De ønsker åben dialog på dette tidlige stadie med alle implicerede parter på mødet.