Rolf Hegedys, én af 10 underskrivere på et høringssvar til Lejre Kommune: - Vi er i det store og hele godt tilfredse med planerne, men Søvej skal ændres i forløbet. Arkivfoto: Agnete Vistar

Søtorvet: Forskellige holdninger til nye planer

Mens Bygruppen i Hvalsø er ret positivt indstillet over for udkastet til planerne på Søtorvet i Hvalsø, er andre betydeligt skeptiske.

Vandene skilles. Den nylige præsentation af et udkast til et lokalplanforslag hos Bysamarbejdet i Hvalsø har således fået opbakning fra et stort flertal i Bygruppen, den overordnede gruppe i Bysamarbejdet i Hvalsø, som har en række repræsentanter fra aktivitetsgrupperne. Mens andre hellere havde set en anden udvikling.