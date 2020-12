Arkivfoto: Katrine Wied

Søforklaring viste sig at holde vand

Lejre - 22. december 2020 kl. 06:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis man har været politimand i mange år, har man hørt et utal at bortforklaringer og undskyldninger fra folk, der er blevet grebet i at gøre noget, de ikke må.

Endnu én hørte en betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi, da han og en kollega, der i patruljevogn en torsdag formiddag i januar på Holbækvej passerede en modkørende Mercedes, hvis fører efter politimandens opfattelse talte i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Den slags må man som bekendt ikke, så betjenten, der sad ved rattet, vendte patruljevognen og fik standset Mercedesen. Hans kollega på passagersædet havde ikke bemærket noget.

Mercedesens fører, en 77-årig mand fra Lejre, afviste dog at have talt i telefon. Han havde faktisk slet ingen telefon med, sagde han. Han var nemlig kommet hjemmefra lidt hurtigt, fordi han havde fået en akut tid hos sin tandlæge. Den 77-årige havde tandpine, påstod han, og han havde bare prøvet at lindre smerten lidt ved at holde sin hånd mod venstre kind.

»Ja-ja, den er god med dig,« tænkte betjenten givetvis og skrev en bøde til Mercedesens ejer.

Bøden betalte den 77-årige dog ikke, og så skulle sagen afgøres i retten. Her fastholdt betjenten, at han havde set en genstand i hånden på den 77-årige, men han erkendte, at han ikke med sikkerhed kunne sige, at der var tale om en mobiltelefon. Han havde heller ikke sikret sig, om der i det hele taget var en telefon i bilen.

Den 77-åriges forklaring var akkurat den samme, som da han blev standset: Han havde haft tandpine og var på vej til tandlægen for at få det ordnet. Og til støtte for sin forklaring kunne han fremvise tandlægens regning på en rodbehandling, som den 77-årige havde fået foretaget selvsamme torsdag.

Så var det ikke nødvendigt at bore mere i dén sag. Den 77-årige blev naturligvis frifundet, og politimanden måtte sande, at »de dårlige undskyldninger« ikke altid er så dårlige endda.