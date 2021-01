De 29 kommende almene boliger ved Rynkebjerggaardsvej i Lejre by er blandt de i alt 127 almene boliger, som er ved at blive bygget eller er færdige. Foto: Agnete Vistar

Snart flere boliger til akutlisten

Borgere på Lejre Kommunes akutliste får mulighed for at komme hurtigere ud i nogle af de almene boliger, som er ved at blive bygget i Lejre.

- Vi er rigtig glade for, at folk snart kan begynde at flytte ind i de nye boliger. Der er brug for de boliger. Vi ligger i den dårlige ende med hensyn til antal almene boliger, og det er et skridt i den rigtige retning, at der kommer flere nu, sagde Leif Nielsen (S), da politikerne tog beslutningen.