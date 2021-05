Lejre Kommune ligger nu 8. højst i Danmark, når det gælder smitte pr. 100.000 indbyggere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Smittetal stiger markant

Lejre - 14. maj 2021 kl. 15:20 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Mens Kirke Hyllinge sogns smittetal er faldet en lille smule, er sognet stadig tæt på den kritiske grænse for nedlukning.

Imens er Hvalsø sogns smittetal steget. Og det samme er Lejre Kommunes smittetal generelt - så meget, at der med 60 smittede inden for de sidste syv dage nu er et såkaldt incidenstal på 214,8 (antal smittede pr. 100.000 indbyggere). Det bringer Lejre Kommune ind på en 8. plads i hele Danmark, forholdsvis, når det gælder antal smittede.

- Det ser ikke lige nu ud til, at smitten er steget yderligere i Kirke Hyllinge sogn, og det er herligt. Men der er ikke meget, der skal ændre sig dag for dig, før det går mod nedlukning. Jeg håber, det bliver bedre over weekenden, så Kirke Hyllinge sogn kommer uden for farezonen. Jeg tænker især på skolen og idrætslivet, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

I Kirke Hyllinge sogn er der ifølge de seneste tal fra SSI fredag eftermiddag 18 smittede inden for den sidste uge, et incidenstal på 585 og 2,1 procent smittede af de testede. Lejre Kommune holder nøje øje med tallene fra SSI:

- Vi ved, hvem der er ledere og kontaktpersoner, og hvad der skal lukke ned, hvis grænserne for smitte overskrides. Det er vi fuldkommen opdaterede på. Det har vi pudset af én gang til, da vi pludselig kunne se, at en nedlukning i Kirke Hyllinge sogn kunne blive en realitet. Vi er helt sikkert klar, fastslår Carsten Rasmussen.

I Hvalsø sogn er smitten steget markant. Her er nu konstateret 16 smittede inden for den seneste uge. Incidenstallet er 336, og smitteprocenten er 2,0.

Carsten Rasmussen lægger ikke skjul på, at det høje incidenstal i Lejre Kommune er betænkeligt.

- Vi havde fantastisk gode tal for ikke længe siden, og nu går det den forkerte vej. Vi kan se, hvor hurtigt det går den ene eller anden vej. Umiddelbart kan vi ikke lokalisere én bestemt skole eller dagtilbud eller beboelse, hvor der er megen smitte. Det er meget spredt, siger borgmesteren.

- Nu ser vi tiden an. Skoler og SFO'er har været lukket disse dage, så der har været ro på der. Vi må håbe på, at folk fortsat holder afstand og ikke holder arrangementer for tæt på hinanden. For det er jo der, at smitten sker, tilføjer han.

Et sogn skal lukkes ned af kommunen, hvis tre grænser er overskredet: Et incidenstal på over 500, over 20 smittede inden for de sidste syv dage, og over 2,5 procent konstateret smittet af testede inden for de sidste syv dage. Det indebærer, at skoler lukker ned, samt kulturelle tilbud og indendørs idræt.

En kommune skal lukke ned, når incidenstallet overstiger 250. Ud over skoler og kulturtilbud indendørs indebærer en nedlukning også, at liberale serviceerhverv og serveringssteder lukkes ned.