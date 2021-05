Smittetal: Nu ser det meget betænkeligt ud i ét sogn

Det gælder Kirke Hyllinge sogn, hvor smitten nu nærmer sig loftet - dvs. at med få flere smittede kan sognet risikere at måtte lukke ned.

Sognet lukker ned, hvis følgende tre grænser overskrides: Over 500 pr. 100.000 indbyggere, over 20 personer smittet inden for de sidste syv dage, og en positivprocent på over 2,5.