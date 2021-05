38 er testet positive for Covid-19 i Lejre Kommune i de forgangne syv dage. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Smitte stiger - ét sogn risikerer nedlukning

Det er først og fremmest i Kirke Hyllinge sogn, det ser problematisk ud. Her var der 15 nye smittede inden for den seneste uge, idet incidenstallet lå på hele 487, og 2 procent af de testede var erklæret positive.

- Vi følger nøje udviklingen i især Kirke Hyllinge og i hele kommunen. Det bliver ikke lettere af, at reglerne og tallene for reglerne ændres hele tiden. Vi håber, at det ikke ender i nedlukninger i Lejre. Vi er blevet lidt for mørke i farven, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).