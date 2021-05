Smitte: Truet sogn klarer skærene

Det var uhyre tæt på, at Kirke Hyllinge sogn måtte nedlukkes sidste uge på grund af et højt corona smittetal. Samtidigt steg også Lejre Kommunes generelle incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere), og det hele begyndte at se faretruende ud.

Opgørelserne fra søndag eftermiddag viser, at der pt. er 52 smittede i Lejre Kommune inden for den sidste uge, og incidenstallet ligger på 186,2. Det er dog stadig højt, og Lejre Kommune ligger lige nu nr. 19 blandt kommunerne i Danmark mht. forholdsvist smittetal.

Kirke Hyllinge sogn var i farezonen sidste uge med 20 smittede og et incidenstal på 585, men søndag eftermiddag så det mere betryggende ude med 13 smittede og et incidenstal på 422.

Et sogn skal lukkes ned, hvis incidenstallet er over 500, over 20 smittede inden for de sidste syv dage, og over 2,5 procent konstateret smittede af testede personer inden for syv dage. En kommune lukker ned, når incidenstallet overstiger 250.