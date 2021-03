Børnehuset Lærkereden i Øm i Lejre Kommune er blevet lukket af Styrelsen for Patientsikkerhed. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Smitte: Børnehave lukkes ned af styrelse

Børnehuset Lærkereden i Øm i Lejre Kommune lukker nu helt ned efter nogle dage på vågeblus. Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at lukke daginstitutionen i syv dage på grund af smittesituationen.

Det betyder, at Lærkereden er lukket fra i dag og til efter Påske. Forældrene blev orienteret om styrelsens beslutning i går eftermiddag. Det samlede antal smittede var tirsdag på otte medarbejdere og 14 børn.

Det går den forkerte vej med hensyn til coronasmitten i Lejre Kommune. De seneste tal fra tirsdag eftermiddag viser, at incidenstallet nu er på 186,2 (dvs. antal smittede ud af 100.000 inden for de seneste syv dage), mens det reelle tal af smittede er 52.

Dermed ligger Lejre Kommune på en uønsket sjetteplads i landet mht. forholdsvis smittetal. Meget tyder på, at det er i og omkring Lejre by og Øm, at de fleste smittede findes.