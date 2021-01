Politiet kunne registrere hele to trafikuheld med halvanden times mellemrum samme sted på Holbækmotorvejen mandag morgen. Foto: Kenn Thomsen

Slud: To uheld på samme sted

Temperaturen lå på omkring 0 natten til og i de tidlige morgentimer mandag, og med halvanden times mellemrum skete der to uheld i det glatte føre på Holbækmotorvejen, der var præget af slud og sne.

Endda det samme sted.

Det første uheld skete lige før klokken 5 - her var tale om et solouheld på Holbækmotorvejen mod øst ved Kirke Såby. En 30-årig mand fra Hørve mistede herredømmet over bilen på grund af slud og sne, så bilen ramte autoværnet med fronten.