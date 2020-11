Slotparken oplyst på Ledreborg i aftentimerne

- Det har været en drøm i de sidste 20 år at belyse barokparken og slottet. 2020 har også været et hårdt år for Ledreborg, fordi både Livsstilsdage og Slotskoncerten er blevet aflyst på grund af corona. Derfor glæder vi os meget over at kunne give de besøgende en aften-gåtur med masser af plads til god afstand i barokparken og opleve efterårets mørke »i et andet lys«, siger John Munro, Ledreborg Gods, i en pressemeddelelse.