Skovsvin har læsset affald af i skoven

- Det er fuldstændigt tåbeligt, og forrykt at finde på at smide sådan noget i den flotte natur. Deres begrundelse har nok været, at Torkilstrup genbrugspladsen er lukket. Så er de bare taget i skoven for at komme af med deres affald, siger Peter Castenheim til DAGBLADET Roskilde.