Skovbundens lilla asparges

Gederams kaldes også for skovbundens asparges, så det er ikke så mærkeligt at hjortene spiser dem. I Rusland er planten også almindelig som føde for mennesker, og en fange fra lejrene i Sibirien beretter, at hovedparten af deres måltider bestod af suppe baseret på gederams. Da planten er ekstrem jernholdig, betød det at skeerne efter en tid blev helt sorte, og det samme blev deres tænder og tunge.