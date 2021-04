Se billedserie Repræsentanter fra Bidstrupskovenes brugergrupper mødtes mandag eftermiddag med borgmester Carsten Rasmussen (S) og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Grethe Saabye (K) og Mikael Ralf Larsen (SF). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Skovbrugere frygter indhegning

Lejre - 20. april 2021 kl. 18:34 Af Britt Nielsen

Ordet bekymring bliver nævnt rigtig mange gange, da brugere af Bidstrupskovene og tre lokalpolitikere mødes ved shelterne i skovens udkant.

Solens lune stråler kunne næsten være bestilt til lejligheden, når nu mødet foregår udenfor.

Brugergrupperne har sat borgmester Carsten Rasmussen (S), Grethe Saabye (K) og Mikael Ralf Larsen (SF) stævne for at give politikerne lidt mere indsigt i problematikkerne, inden Økonomiudvalget onsdag i denne uge skal tage stilling til Lejre Kommunes høringssvar i forbindelse med et lovforslag om urørt skov.

Dette lovforslag hænger sammen med lovforslaget om naturnationalparker, hvor høringsperioden er afsluttet. Bidstrupskovene er udvalgt til at blive en af Danmarks 15 naturnationalparker.

- Vi er ikke imod biodiversitet. Vi vil gerne have mere natur, men vi vil også gerne have dialog og måske finde en anden måde at lave naturnationalpark på, siger Gisla Soltau fra Bidstrup Ridelaug og nævner, at de har hørt fra foreninger i Jylland, at lokalinddragelsen er meget lav i forbindelse med naturnationalpark-projekterne.

Brugernes største bekymring er, at det bliver nævnt i en sidebemærkning i lovteksten, at Naturstyrelsen kan vurdere, om der skal laves en indhegning med store græssere, det kan være heste eller køer. Det vil gælde for 600 hektarer ud af Bidstrupskovenes cirka 1000 hektarer. Det opfatter brugerne som en lem, ingen kender betydningen af.

- Der er ikke evidens for, at det er den eneste løsning. Urørt skov skal røres af nogen, så derfor vil biologerne sætte store dyr ud. Det vil kunne laves menneskeskabt, siger Majbritt Westh fra Bidstrup Ridelaug.

Trængsel på stierne

Brugergrupperne er gået sammen om et høringssvar.

- Vi har regnet ud, at spejderhytterne har haft 39.000 overnatninger i 2019. Hvis vi sammen med det ser på belægningen på parkeringspladserne, får vi 315.000 årlige brugere, siger Elisabeth Stuhr, som også er med i Bidstrup Ridelaug, men desuden bruger skoven til gåture med sine hunde.

Hun forklarer, at i coronatiden ved man, at der er 30 procent flere brugere af skovene, så sidste år er et kvalifiveret gæt, at Bidstrupskovene blev brugt af 410.000 besøgende. Det er over gennemsnittet for statsskove, som er 250.000.

Elisabeth Stuhr pointerer, at hvis en del af disse brugere ikke kan gå ind i en indhegning, så kan der blive trængsel i den del af skoven, som ikke bliver indhegnet.

- Det er et kæmpe aktiv ved Bidstrupskovene, at der er plads til alle, siger Elisabeth Stuhr.

Svært for børn

Henrik Søborg fra Polarhundene fortæller, at der kun er tre skove tilbage på Sjælland, hvor de må køre med slædehunde, og de to af skovene er udlagt til naturnationalparker.

Heste er flokdyr, så hvis der kommer vilde heste i en indhegning, vil hestefolket ikke længere kunne ride i skoven. Det vil nemlig skabe farlige situationer, når løse heste forsøger enten at inddæmme rytternes heste eller slås med dem.

- I en indhegning med store dyr må børn ikke løbe, råbe eller lave fagter. Det betyder, at klasser ikke længere vil kunne komme her, siger Gisla Soltau.

Hunde vil heller ikke være velkomne i en sådan indhegning.

Gående kan komme ind på eget ansvar, men det vil være et problem for eksempelvis ældre, som ikke kan komme hurtig nok væk, hvis de møder større dyr.

- Hvor mange dyr kommer der? 15 køer klarer vi nok, men hvad er hensigten? Det er ikke tydeligt, lyder det fra André Andersen, der er repræsentant for mountainbikekørerne.

Må kunne forenes

Carsten Rasmussen finder det høringssvar frem, som Økonomiudvalget skal tage stilling til, og læser det op.

Her bliver det tydeligt, at Lejre Kommune er for urørt skov, men også nævner, at der skal være plads til rekreativ brug.

- Det må kunne forenes, siger Carsten Rasmussen og påpeger, at kommunalbestyrelsen primært varetager Lejre-borgernes interesser.

Han indrømmer dog, at kommunens høringssvar ikke tæller mere end de mange andre, som også kommer ind i denne sag.

Grethe Saabye vil forsøge at sende nogle fakta til sine partikollegaer på Christiansborg.

Mikael Ralf Larsen siger med et skævt smil, at det vist er hans parti, som trækker mod urørt skov og hele projektet, men han vil gerne have undersøgt, om der ligger noget skjult i beslutningsproceduren.