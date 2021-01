Skovbørnehave en super ide - men der er en hurdle

Nemlig at oprette en skovbørnegruppe der i skoven, med tilknytning til Møllebjerghave. Men det viser sig at være meget sværere end oprindelig tænkt.

- En skovbørnehave der som en udegruppe på 30 børn synes vi alle er sådan en god ide, og den er stadig i spil. Problemet er, at der er tale om en fredskov, og så er der rigtig meget, der ikke kan lade sig gøre, selv om alle synes, at perspektiverne er fantastiske for en skovbørne-gruppe i tilknytning til Møllebjerghave, siger formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R).