Skovbegravelsesplads åbnes officielt

Efter flere års arbejde for Lejre Kommune og Ledreborg Slot er der nu skabt mulighed for at benytte de smukkeste, mest fredfyldte rammer for det sidste hvilested i bøgeskoven ved Knapsø ved Herthadalen.

- Jeg kan ikke forestille mig et smukkere sted at blive begravet. Midt i naturen, midt i historien, midt i Lejre Kommune. Jeg er sikker på, at den nye skovbegravelsesplads vil udfylde et behov for mange mennesker, der ikke ser sig selv blive sat på en klassisk kirkegård. Tænk at blive sat til hvile under en stjerneklar himmel, siger borgmester Carsten Rasmussen.