Borgmester Carsten Rasmussen (S) stiller sin næse til rådighed, så der kan blive taget billeder af, at Nicolai Jensen laver en test. Foto: Britt Nielsen

Skolerne er klar til kviktest

En bid af skolebiblioteket på Hvalsø Skole er omdannet til et kviktestcenter, hvor der er to båse.

- Vi kan hurtigt udvide det, fortæller skoleleder Lars Hansson, da han mandag morgen viser centret frem for borgmester Carsten Rasmussen (S).

Det er samtidig en markering af, at alle kommunens skoler nu kan tilbyde kviktest, selv om ikke alle har forhold som på Hvalsø Skole.

Samtidig er det relevant for ham på sigt, da han har planer om at læse medicin.

De korte pinde

Alle, som skal testes, skal udfylde et lille skema. Når det gælder eleverne, skal forældrene give tilsagn om, at det er i orden at lave testen.