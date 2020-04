Formand for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann: - Jeg er mere rolig nu, end da vi fik besked om, at skolerne skulle åbnes. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Skolerne: En kæmpe opgave der skal løftes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolerne: En kæmpe opgave der skal løftes

Lejre - 15. april 2020 kl. 10:47 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag strømmer eleverne fra 0.-5. klasse til Lejres syv folkeskoler lidt over 8. Forinden - torsdag - er elever fra specialskolen Firkløverskolen i Sonnerup, i-klasse eleverne fra Osted Skole og z-klassen fra Kirke Såby Skole mødt op til undervisning.

Formand for Lejre Lærerforening, Per Brinckmann fortæller til DAGBLADET Roskilde onsdag, at der sker rigtig meget på skolerne disse dage for at forberede åbningen af skolerne.

- De er i fuld gang med at sætte håndvaske op ved alle de lokaler, der skal bruges, spritdispenser, sæbe osv. Der bliver målt op i lokalerne og sat borde frem, så eleverne alle vegne kan sidde to meter fra hinanden. Eleverne skal ikke alle gå ind ad samme indgang på skolerne; mange steder skal de ind ad andre døre. Det er en kæmpe operation, der er i gang, og det kræver meget at få det hele til at fungere, forklarer Per Brinckmann.

- Over hele landet, også her, har lærere henvendt sig om udmeldingen om, at man som rask kan gå på arbejde, selv om man har en kronisk syg person derhjemme med smitterisiko. Det har skabt uro. Svaret er, at de skal kontakte egen læge og få en lægelig vurdering på, om de kan gå på arbejde eller ej, siger han.

- Og jeg tror, der er en generel usikkerhed om, hvad det her betyder for mig - er jeg i risiko for at blive smittet med virussen. Men ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået, tror jeg, at skolerne nok skal lykkes med at starte op. Jeg er mere rolig nu, end da vi fik besked om, at skolerne skulle åbnes. Men det er en meget stor opgave, der skal løftes, understreger lærerformanden og tilføjer:

- Vi går til opgaven med god energi!