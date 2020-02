Skolebygning reddet af alarm

Det var i et klasselokale, og et røgdykkerhold blev sat ind og fandt frem til lokalet, hvorfra det røg.

Røgdykkerne får hurtigt nedkæmpet branden, og herefter gik brandfolkene i gang med at bekæmpe følgeskader ved at overtryksventilere bygningen, således at røgen kunne trænges ud.

Branden var brudt ud lige under et ophængt træskab, ligesom der over branden, øverst under loftet er placeret gammeldags verdenskort. Og det forlyder, at dersom der ikke havde været ABA-anlæg, ville flammerne have antændt skab og verdenskort - med en rumbrand til følge.