Skole: Påbud om bedre indeklima

Kirke Hyllinge Skole fik i december sidste år tre såkaldte straks-påbud om at sikre sløjdlokalet. Og allerede i efteråret 2018 fik skolen et påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima i forhold til luftkvalitet og temperatur i seks klasselokaler.