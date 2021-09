Skoemagerkroen hædret med erhvervspris

Et enstemmigt erhvervs- og turismeudvalg står bag valget af vinderen - omend det også stod klart, at det var nogle dælens stærke kandidater, som var at finde blandt de øvrige 10 nominerede.

At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune; at virksomheden er innovativ, at den er lokalt forankret, at den tilbyder grønne løsninger, at den arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt, og at den aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil.