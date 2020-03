Skilte skal beskytte fjordens ynglefugle

Nationalpark Skjoldungernes Land sætter nu skilte op på øer og holme i Roskilde Fjord i et samarbejde med Naturstyrelsen. Skiltene skal sikre, at fuglene får fred i yngletiden, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Ude på fjorden er der god afstand til andre mennesker, men det er også vigtigt at holde god afstand til ynglefuglene, som er nemme at skræmme. I yngletiden er de ekstra sårbare. De bygger reder på jorden, og hvis de bliver skræmt op og forlader rederne, vil æg og unger være lette ofre for krager og måger.