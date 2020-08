Artiklen: Skepsis over for digitale møder

Møderne er som bekendt ikke åbne for offentligheden, sådan som kommunalbestyrelsesmøder er, så hensigten er, at de holdes som telefon- eller videomøder. Enten helt, eller en enkelt deltager kan være med på video.

DF stemte imod, og Ole Blickfeldt (DF) gjorde det klart, at det ikke er tydeligt nok i sagen, at digitale møder bør være en nødløsning.

- Hovedreglen bør være, at man møder fysisk op. Det er for meget, at den enkelte kan være på ferie ved Vesterhavet og så gå ind i et værelse ved siden af og deltage over video, sagde han.