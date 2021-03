Konservator Unn Gelting i aktion i 2020 under forberedelserne af spotudstillingen »Skelettet i kongehallen - hvem var han?«, som nu forlænges. Foto: ROMU

Skeletmysteriet fra kongehallen fortsætter

Lejre - 28. marts 2021 kl. 08:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

På Lejre Museum venter et mystisk skelet på, at gæsterne vender tilbage og hjælper med at opklare dets hemmeligheder.

Udstillingen om skelettet fra kongehallen fortsætter nemlig her på den anden side af nedlukningen. En pause, som museet har udnyttet til at få en flyvende start på det digitale univers, som gæsterne har brugt flittigt i lukkeperioden.

Når Lejre Museum den 21. april formentlig igen må åbne for gæster, sker det således med et skelet fra vikingetiden som centrum.

- Vi fortsætter i år, fordi udstillingen »Skelettet i kiongehallen - hvem var han?« blev så godt modtaget. Der er stor interesse for alt, hvad der har med magten og kongesædet her i Lejre at gøre, fortæller museumsinspektør Isabella No'omi Fuglø.

Udstillingen, der åbnede sidste sommer, inviterer gæsterne til at gætte med på, hvem skelettet var, da han var i live. Den mystiske mand, som blev fundet under udgravningen af Danmarks største kongehal, rejser nemlig flere spørgsmål, end han giver svar.

Og nu er gæsterne altså snart velkomne igen til at hjælpe arkæologerne med at komme på sporet af mandens identitet. Blot skal de være i besiddelse af et coronapas. Det vil sige, at de skal fremvise dokumentation for, at de er vaccineret, tidligere har været smittet eller inden for de sidste 72 timer er testet negativ for covid-19.

Da museet måtte lukke ned i december sidste år, fik museet mange henvendelser fra folk, der ikke havde nået at se udstillingen. Den skulle være taget af plakaten med udgangen af 2020.

- Rigtig mange har været glade for den og besøgt den. Det særligt interessante er, at den har vakt stor fascination på tværs af generationer. Også blandt børn og unge, selvom kompleksitets-niveauet er så højt, at det efterlader selv de voksne grublende, forklarer museumsinspektøren.