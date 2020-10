Skattestigning lurer i kulissen

- Over for borgerne synes jeg, det er uhørt, det der sker. Hvor er ansvaret henne? Det er som om, at borgmester Carsten Rasmussen helt har fralagt sig styringen. Vi står med et underskud på 24,7 millioner på driften af kommunen i det kommende år. Der er tavst omkring forhandlingerne, og så ligger der ikke engang et bud på et budget i balance her ved 2. behandlingen. Det er helt usædvanligt, siger Tina Mandrup.