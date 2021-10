Skal skoven indhegnes? Foreninger samles i kamp for skoven

Det mørkegrønne område viser, hvor Bidstrupskovene hegnes ind, og hvor der vil gå løst kvæg og heste, som afgræsser områderne til fordel for orkideer og sommerfugle. Planen er endnu ikke vedtaget. Illustration: Naturstyrelsen

Flere organisationer og foreninger er nu gået sammen i tilkendegivelse af modstand mod at gøre Bidstrupskovene til naturnationalpark.

Lejre - 22. oktober 2021 kl. 07:15 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Hvert år færdes op mod 400.000 brugere i Bidstrupskovene ved Hvalsø - brugere, der kan miste deres udfoldelsesmuligheder, hvis en status som naturnationalpark ender med at betyde, at skovens hjerte hegnes ind og vildt kreatur skal græsse. I protest mod dette og i håbet om at få politikerne i Lejre Kommune til at tage stilling til, hvor kommunen står i forhold til at gøre skoven til naturnationalpark, har Fællesbrugerlauget Bidstrup nu lavet en underskriftsindsamling blandt organisationer og foreninger, der støtter op om modstanden.

- Vi har fået en virkelig bred opbakning. Lige fra skoler og institutioner til spejdergrupper, cykel foreninger, hundeklubber og rytterklubber har skrevet under. Og vores håb er selvfølgelig, at det vil få politikerne til at stemme nej til at gøre skoven til naturnationalpark, fortæller Ane Kirstine Ilsøe fra Fællesbrugerlauget Bidstrup og uddyber:

- Jeg ved ikke, hvad det reelt vil have af betydning, men det har en enorm signalværdi, at politikerne tager stilling. Og vi ved godt, vi risikerer, at de stemmer for. Men så ved vi i det mindste, hvor de står.

Hvem har skrevet under? Osted Fri- og Efterskole & Børnehaven Fristedet

Midtsjællands Efterskole

Dansk Kennel Klub

Dansk Polarhunde Klub

Dansk Retriever Klub, Region Midtsjælland

Hvalsø Hundevenner

MUD’n’RACE MTB, inkl. ’Det hvide spors’ Sporlaug

Roskilde Mountainbike Klub

Lerbjergcentret (KFUM Spejderne Ole Rømer Distrikt)

DDS - Skjoldungerne-Lejre

Udlejningshytten Grantoppen, Glædebjergvej 4, Hvalsø

Hvalsø Orienteringsklub

Roskilde Orienteringsklub

Islandshesteklubben Geysir, Lejre

Foreningen Hestens Venner

Bidstrup Ridelaug

Islandshesteklubben Thor

Alridsfællesskabet Austri

Foreningen K9 Run4Fun 20 foreninger samlet Mens der stadig er nogle dage til tirsdag, og forventningerne er, at der kommer en lille håndfuld flere underskrifter på inden, har 20 foreninger og organisationer allerede tilkendegivet deres modstand mod at gøre Bidstrupskovene til naturnationalpark.

- Der er vanvittig mange mennesker i skoven, men også et fantastisk forhold brugergrupperne imellem. Hvis vi ryger ind i en hegning, bliver brugertrykket enormt højt på den resterende del af skoven. Og bliver vi pressede på pladsen, så tvivler jeg på, vi kan opretholde den gode forståelse for hinanden, fortæller Ane Kirstine Ilsøe om en af de mange bevæggrunde, de mange naturnationalpark-modstandere har.

Og mens det i givet fald vil være tilladt at bevæge sig indenfor en hegning, er det på ingen måde lig med, at adgangen ikke begrænses, uddyber Ane Kirstine Ilsøe.

- Det er svært at argumentere imod, at en hegning ikke vil begrænse adgangen, for der vil være restriktioner og brugergrupper, der udelukkes. Som rytter eller hundelufter er det udelukket at bevæge sig ind til store græssende dyr. Men jeg ville heller ikke turde gå derind med min søn på fem år, i løb eller på cykel.

En afstemning på vej I første omgang havde fællesbrugerlauget fået fortalt, at deres protest har ledt til, at der ved det kommende kommunalbestyrelsesmøde skulle afholdes en afstemning for og imod naturnationalpark. Men i stedet har fællesbrugerlauget fået bekræftet, at emnet vil blive vendt på tirsdagens møde.Her vil der blive besluttet, hvorvidt sagen skal på ved det næste møde, som finder sted i november - altså efter kommunalvalget.

- Det er jo noget af en øv, da vi i første omgang havde fået bekræftet, at der ville være afstemning nu, og vi da gerne ville vide, hvem vi skal sætte vores kryds hos til valget. Vi kan ikke få oplyst hvad årsagen er, men man kan jo gætte på at der nu er ved at gå politik i den, slutter Ane Kirstine Ilsøe.