Workshoppen finder sted på Lejre Bibliotek den 6. februar klokken 17. Foto: Daniel Overbeck

Skal fremtidens studieboliger ligge i Lejre?

Lejre - 28. januar 2020 kl. 10:18 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 6. februar klokken 17.00 inviterer FUTURELAND til workshop på Lejre Bibliotek. Workshoppen sparkes i gang med seks inspirationsoplæg, med fokus på bæredygtighed og kreative fællesskaber.

Workshoppen kommer til at stå i ungdommens, studieboliger og fremtidens tegn, når Lejre Kommunes idelaboratorium, FUTURELAND, arrangerer den på tværs af generationer og brancher og hvor alle er velkomne.

Baggrunden for ideen om studieboliger i Lejre opstod til FUTURELANDs CAMP og FESTIVAL i september 2019. Herefter tog FUTURELANDs to ungeambassadører, Simon Løffler Puggaard og Jens Herskind, idéerne med og præsenterede dem for borgmester Carsten Rasmussen og politikere fra Udvalget for Kultur & Fritid og Erhverv & Turisme. De blev alle enige om, at det kunne være spændende at afprøve, om studieboliger i Lejre måske kunne danne rammen for et sådant miljø på landet.

Det, at Lejres unge tager initiativ til et mere levende ungemiljø, bifalder Lejres borgmester, Carsten Rasmussen, i høj grad.

- Der er jo et stort, udækket behov for studieboliger i store dele af Danmark. Det er værd at undersøge, om Lejre Kommune kan blive et attraktivt sted at bosætte sig som studerende. Vi har brug for flere unge, som kan være med til at forme fremtiden i vores små byer og landsbyer. I den forbindelse kan gode studieboliger være en vigtig løftestang. Det er også spændende at udfordre den klassiske studiebolig, for jeg tror, at nye modeller også kan være med til at skabe nye kreative miljøer i vores lokalområder, siger Carsten Rasmussen (S).

- Vi elsker landet og byen lige højt og her i Lejre, kan man være på RUC eller i København via toget på kort tid. Vores drøm er, at studieboligen ikke blot skal være et sted man kommer for at sove, men det skal danne rammen for et dynamisk ungefællesskab, siger ungeambassadør og studerende, Jens Herskind.