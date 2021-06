Sjov kampagne går viralt: Åh altså, hjelmen ødelægger mit hår

Billeder og film til kampagnen for cykelhjelme er blevet optaget i Sagnlandet Lejre. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Lejre - 08. juni 2021 kl. 06:36 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Rådet for Sikker Trafik barsler nu med kampagnen »Hjelm har alle dage været en god ide!«. Kampagnen er optaget i Sagnlandet Lejre, da rådet har ledt efter et område, der emmer af vikingetid.

I den nye kampagnefilm skruer man tiden tilbage til vikingetiden og viser, hvor fjollet det ville have lydt, hvis vikingerne havde brugt de samme undskyldninger for ikke at bruge hjelm, som nogle cyklister gør i dag. For eksempel:

»Den ødelægger mit hår«.

»Hvad skal jeg gøre af den, når jeg kommer frem?«

»Jeg rider kun en kort tur«. Med denne kampagnes humoristiske tilgang sætter Rådet for Sikker Trafik fokus på, at hjelmen altid har været en del af menneskets beskyttelse. Men mange moderne mennesker er blevet for forfængelige til at tage cykelhjelmen på, og undskyldningerne står i kø, når man spørger dem, hvorfor de ikke kører med hjelm.

Det forsøger rådet at rokke ved i den nye kampagne, der foregår i vikingetiden, hvor man møder den bredskuldrede og kampklædte vikinghøvding Svend, der forsøger at undgå at bruge hjelm, når han skal på togt, da den ødelægger hans vikingefletninger.

Bag kampagnens humor og ironi ligger noget alvor. En cykelhjelm mere end halverer risikoen for alvorlige hovedskader. Derfor er det vigtigt, at endnu flere cyklister begynder at køre med hjelm. Ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at fra 2015-2019 er 52 cyklister døde som følge af hovedskader efter ulykker i trafikken, og hvert år er over 3.000 cyklister i kontakt med skadestuerne på grund af hoved- eller halslæsioner.

- Vores hjerne styrer alt, hvad vi foretager os, og derfor er det vigtigt, at man passer på den. En brækket arm kan normalt vokse sammen, men slår man hovedet, kan det i mange tilfælde få alvorlige konsekvenser i meget lang tid. Så der er en kæmpe gevinst ved at få flere til at bruge hjelm og passe på deres hoved, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.