Sjældne hvinænder får redekasser ved skovsøer

Hvinanden, en meget smuk andeart, er ganske almindelig i Danmark, men kun som trækgæst. Som ynglefugl er den sjælden. Men håbet er lysegrønt - måske den begynder at yngle i nogle af søerne ude i Bidstrupskovene.

I søerne befinder sig for tiden to par hvinænder. Og med telelinse, stativ og en god portion tålmodighed er det lykkedes Ole Hauerberg at tage en fotoserie af det ene par, hvor hannen ivrigt kurtiserer hunnen i en lille skovsø.