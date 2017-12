Sjælden frø i fare

Eksperterne er bange for, at arten snart uddør helt i Danmark, hvis ikke der sker en forbedring af yngle- og levestederne. I år blev løgfrøen ikke opdaget som voksen nogen steder i Bramsnæs, men en enkelt haletudse blev dog fundet.

Da arten er fredet, er det Lejre Kommune, der har ansvaret for at passe på løgfrøen. Den brunligt-brogede løgfrø er en speciel fætter - måske Europas mest hemmelige frø, for hannen kvækker under vandet for at tiltrække hunner.