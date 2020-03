30-årige Simone Nøhr Bille Strøbæk arbejder for at flere børn og unge for øjnene op for kirken. Derfor arrangeres der børneklub, overnatning og masser af arrangementer i Hvalsø Kirke. Foto: Daniel Sennek

Artiklen: Simone arbejder for, at børnene skal få øjnene op for kirken

Simone arbejder for, at børnene skal få øjnene op for kirken

30-årige Simone Nøhr Bille Strøbæk gør et helt særligt arbejde i og omkring Hvalsø Kirke. Hun er nemlig kirke- og kulturmedarbejder med ansvar for børn og unge i området. Det har ført til en lang række forskellige arrangementer fra børneklub og kirkeovernatning til familiegudstjenester. Målet er at vise, at kirken kan rumme alle - og at der er tid til børnene.

I Hvalsø Kirke har man i tre år satset på at få flere børn og unge til at få øjnene op for kirken. Det sker gennem en lang række arrangementer som børneklub og overnatning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her