Silas Holst gæster Hvalsø

Har man lyst til at have det sjovt, danse, grine, svede - og ikke mindst opleve Silas Holst og hans fantastiske energi og smittende humør på tæt hånd, så får 150 danseglade gæster nu chancen i Hvalsø Hallen.

Det sker, når Silas Holst underviser i nemme trin fra kendte musicals til skøn musik, hvor gæsterne er inviteret med til et brag af en fest sammen med veninder, venner, kolleger og familie. Arrangementet skulle have fundet sted i Hvalsø Hallen den 19. september, men på grund af corona er det udskudt til den 23. januar klokken 10-12.

Konceptet - Dansedamerne - er lavet, så det passer til alle, uanset alder, køn, størrelse og kondital, inklusive dem, der aldrig har taget et dansetrin før. Og herrerne er naturligvis også velkomne.

Silas Holst vil undervise to hold denne lørdag formiddag. Fra 10.00-10.55 er der koreografi fra »Dirty Dancing«, efterfulgt af 10 minutters pause. Efter pausen underviser Silas Holst fra 11.05-12.00 i koreografi fra »Saturday Night Fever«. Det koster 200 kroner for en time og 300 kroner for begge timer. Der er plads til 150 danseglade gæster, og det er først til mølle.