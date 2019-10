Hans Schäffer har en kæmpe passion for Anden Verdenskrig. Så stor, at han blandt andet har en original Jeep, der i sommers var en tur til 75-års jubilæum for invasionen af Normandiet. Foto: Kim Rasmussen

Sergentens Jeep og de utrolige oplevelser

Det er som at træde inde i en helt anden verden, mere end 75 år tilbage i tiden, når man møder Hans Schäffer i Kirke Saaby. Til et lydtapet af en brummende motor, der tilhører en af de maskiner, som var med til at vinde Anden Verdenskrig, sidder han i fuld infanteriuniform bag rattet. Køretøjet er ekstraordinært. En helt original Willis Jeep, der står, som var det 1942.

Hans Schäffer fra Kirke Saaby har en stor passion for Anden Verdenskrig. Så stor en passion, at han har en ægte Jeep fra krigen, der har været med ham til 75-års jubilæum for invasionen i Normandiet.

