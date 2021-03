Se billedserie Direktør for Fischer Ejendomme, Christian Fischer: - Vi administrerer også de lejeboliger, vi bygger. Vi er med på hele rejsen. Foto: Agnete Vistar

Seniorboliger: Ny plan i støbeskeen

Lejre - 09. marts 2021

En plan om en ny bydel nord for Ordrupvej, Kirke Sonnerup, er i støbeskeen. Bag planen står Fischer Ejendomme, som er blevet inspireret af en artikel i DAGBLADET Roskilde i februar 2020, hvor landmanden Jens Eghøj undrede sig over, at ingen investorer interesserede sig for hans jord med den smukke udsigt over Tempelkrogen.

Artiklen fangede Christian Fischers interesse. Direktøren for Fischer Ejendomme mødte Jens Eghøj og har nu lavet en betinget købsaftale om jordstykket, betinget af, at der laves en lokalplan for området.

Christian Fischer har netop sendt et oplæg til Lejre Kommune med ønske om en lokalplan for boligbyggeri på den vestligste del af arealet. Denne første etape på fem hektar kan rumme 60-70 boliger; heraf 13-15 enfamilies parcelhuse og resten etplans seniorvenlige rækkehuse, samt nogle få rækkehuse i to plan.

- Formentlig skal denne første etape realiseres i del-etaper. Tanken er, at vi over tid går videre til anden etape med en større spredning i ejerformerne. Formentlig flere parcelhuse, og der kan sagtens komme andelsboliger og ejer-rækkehuse, så det ikke bliver udlejning det hele, forklarer Christian Fischer.

- Vi er et familiefirma, der har specialiseret os i at udvikle rækkehus-projekter, som primært udlejes. Vi administrerer selv udlejningen, og det sker med fuld service. Vi står selv for alt lige fra begyndelsen, byggestyringen og udlejningen. Vi er med på hele rejsen, fortæller han.