Sendte for sent til ministerium

Lejre - 18. oktober 2021

Lejre: Som bekendt fik Enhedslistens spidskandidat, Ivan Mott afleveret sin erklæring om valgforbundet med S og SF for sent, hvorved Liste Ø droppede ud af det valgtekniske forbundmed de to andre partier.

Nu viser det sig, at Lejre Kommunes administration også kan præstere at aflevere en vigtig sag for sent - nemlig politikernes høringssvar til naturnationalparker.

I Ivan Motts tilfælde fik en henvendelse fra kommunen til staten det resultat, at der ikke kunne gives dispensation. Bordet binder i den slags sager.

Hvorimod Lejre Kommunes administrative fejl ikke får konsekvenser. Miljøministeriet har bekræftet, at høringssvaret fra Lejre Kommune indgår på lige fod med øvrige høringssvar i den videre proces.

Det har fået Ivan Mott til at reagere:

- Nogle gange må man bare konstatere, at der kan ske beklagelige fejl, som medfører, at ting fremsendes en lille smule for sent - men heldigvis kan man finde en vej, hvor der er vilje. Og så kan jeg bare være enormt ærgerlig over, at de samme viljer ikke var at finde, da det handlede om understøttelse af det lokale demokrati og valgforbund, udtaler Ivan Mott.

Til Dagbladet siger han, at han er harm:

- Jeg er harm over, at de ikke er mere fleksible i administrationen i forhold til, at jeg kommer tre en halv time for sent med en erklæring. Mens kommunens eget høringssvar kommer igennem systemet på trods af, at det er sendt for sent ind, siger Ivan Mott og fortsætter:

- De kunne have udvist samme fleksibilitet i kommunen som et af statens ministerier har udvist. Men det var der åbenbart ikke plads eller rum til, siger Ivan Mott.