På Hvalsø Ældrecenter er fire beboere smittet, samt to medarbejdere. Arkivfoto: Rita Vestergård

Seks er smittede på ældrecenter

Så kom coronaen til Hvalsø Ældrecenter. Der er i de seneste dage fundet en stribe af tilfælde af smitte med Covid-19 på Hvalsø Ældrecenter. I alt er fire beboere og to medarbejdere konstateret smittet.

Det oplyser Lejre Kommune, som er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har påbudt kommunen at indføre et midlertidigt besøgsforbud med øjeblikkelig virkning.