Sejler river to år ud af kalenderen

Den 1. juni stævner Søren Mathiesen ud fra Lyndby Havn. Efter planen ser man først hans båd, »En II Lyndby« sejle ind i havnen igen om to år. For han skal nu i gang med at realisere en drøm - en stor én af slagsen. Han river to år ud af den vante kalender og kommer i den tid til at leve på sin båd, mens han ser store dele af Europa.