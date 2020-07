Se de mange billeder: Tidligere landsholdsspiller stod for fodboldskolen

Se billedserie Fodbolden var mere i fokus under fodboldskolen i Hvalsø, hvor firmaet Pro Defending stod for ugens træning. Foto: Kim Rasmussen

Lejre - 13. juli 2020

Med målet om at gøre mere for de større børn og unge har Hvalsø Fodboldskole i år været under helt andre rammer. Klubben har hyret Pro Defending til at arrangere en mere professionel fodboldskole.

Fodboldskolen i Hvalsø var i år under helt andre rammer end den plejer. I stedet for en DBU fodboldskole, som Hvalsø IF selv skulle stå for, så var firmaet Pro Defending hyret udefra. Firmaet specialiserer sig i mere professionelle fodboldskoler, hvor fokus på læring og fodbold er i højsædet.

Under ledelse af den tidligere professionelle fodboldspiller Kris Stadsgaard, der tidligere har spillet i både den italienske Serie A, den spanske La Liga, Superligaen og tre kampe på landsholdet, har 116 unge fodboldspillere spændt støvlerne og tørnet ud på græsbanerne bag klubhuset hele sidste uge.

- Vi har indført langt mere læring, end hvad der tidligere har været her og mange andre fodboldskoler har. Der er masser af plads til sjov, men vi har også mere fokus på at træne fodbolden og lære de unge spillere endnu mere, fortæller Kris Stadsgaard om konceptet Pro Defending.

I fem dage er der blevet sparket til et utal af bolde, løbet og trænet fodbold på banerne. Selvom fodboldskolen er anderledes i år, end den har været de sidste par år, så er det en stor flok glade unge mennesker, der møder ind til den sidste træningsdag fredag.

- Det har hele tiden været min drøm og store ønske, at vi kunne tilbyde de store langt mere aktivitet og gode trænere. Det er et andet koncept, end det vi er vant til. Her er det fodbolden, der er mest i fokus. Før var det bredden, der var i fokus, men nu er det bedre aktiviteter til især de større børn, siger Lars Jensen fra Hvalsø IF, der tidligere har stået for fodboldskolerne.

- De kommer for at være fodboldspillere, og der er selvfølgelig plads til det sociale. I år giver vi dog de store nogle helt nye ting - og så hjælper det jo også, at det er nogle trænere, der er topprofessionelle, siger Lars Jensen.

At fodboldskolen har skiftet rammer er ikke nødvendigvis for alle. Det er folkene bag Pro Defending også godt klar over.

- Det er helt sikkert ikke alle, der kan lide vores koncept. Der er nok 5-10 procent, der ikke kommer igen, da de måske troede, at fodboldskolen skulle være anderledes. Men modsat kommer der så nogle andre til, der har hørt om det, siger Kris Stadsgaard.

Pro Defending har underskrevet en aftale med Hvalsø IF om at stå for årets fodboldskole for et år, så det fungerer som et prøveår. Parterne kan så evaluere og vurdere om det er fremtiden for fodboldskolen i Hvalsø.

En ting vil dog for alvor blive forandret fremover. Det er nemlig sidste år, at tutterne er med. »Tutten«, der er kiosken i klubhuset på Møllebjergvej vil dog ikke længere blive drevet af tutterne - Annette Vase Pedersen og Per Pedersen.

- Det er et stort tab for klubben, og vi kommer til at stå med noget af en udfordring. Men den må vi også bare løse, siger Lars Jensen.