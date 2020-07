Successen fortsætter i Kirke Hyllinge, hvor årets fodboldskole igen er udsolgt - selvom der var plads til et helt hold mere. Foto: Jens Wollesen

Se de mange billeder: Succesen fortsætter for fodbolskolen

- Kom så piger! Stærkt, Fie. Godt taget derinde! Sådan lyder nogle af tilråbene fra en af trænerne på fodboldbanerne i Kirke Hyllinge tirsdag eftermiddag. Vi er på fodboldbanerne, hvor Kirke Hyllinge IF for blot andet år i træk og tredje gang i klubbens historie afholder en fodboldskole.

- Vi var 50 sidste år, og vi er 65 spillere i år. Det er udsolgt, så vi har mærket stor opbakning og efterspørgsel med venteliste. Vi har sat et maksimum der, fordi vi synes det giver mening med faciliteterne. Det går den rigtige vej, og vi er så taknemmelig for, at børnene gider fodboldskolen, siger Henrik Clemensen, der er træneransvarlig på fodboldskolen.