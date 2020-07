Se billedserie Der var fuld fart på, da en masse glade børn fik glæde af de frivillige ildsjæle i Kirke Hyllinge IF Gymnastik, der hver onsdag arrangerer sommerspringtræning. Foto: Daniel Sennek

Se de mange billeder: Masser af springglæde og saltoer

Lejre - 16. juli 2020 kl. 19:02 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirke Hyllinge IF Gymnastik holder i sommerferien en åben springtræning hver onsdag. Savnet til gymnastikken efter et forår med corona var så stort, at masser af frivillige sørger for spring og saltoer til de mange glade børn.

Mens musikken spiller på den medbragte Soundbox, så bliver der lavet flikflak, saltoer, kolbøtter og alverdens spring i Multisalen ved Sæbybadet. Under sommerferien bliver der givet den gas på bedste springgymnastik-manér hver eneste onsdag. Det er Kirke Hyllinge IF Gymnastik afdelingen, der står for det, de kalder sommerspringtræning.

- Alle kan være med, og vi prøver at tilrettelægge træningen til, at der både er noget for dem, der dyrker springgymnastik og også helt nye. Vi er her for at have det sjovt - og ikke mindst, fordi vi alle sammen virkelig har savnet gymnastikken, siger Martin Hørbye, der er instruktør og næstformand for bestyrelsen.

I løbet af foråret er et hav af træninger og ikke mindst opvisninger blevet aflyst. Foråret plejer at være kulminationen på hele gymnastikåret, men »takket« være coronaepidemien blev det mildest talt spoleret for de entusiastiske springgymnaster.

- Vi prøver at lave en sjov lap ovenpå, hvad der har været et forfærdeligt forår. Vi nåede kun at komme tilbage til træningen to uger, og så besluttede vi simpelthen, at vi skulle lave de her sommertræninger hver uge, så der er noget springgymnastik at gå til, siger Martin Hørbye.

Det har indtil videre været en stor succes med et fremmøde på 25 børn i gennemsnit i de første tre uger. De mange glade gymnastikbørn kan både holde springgymnastikken ved lige, men samtidig have det sjovt i en noget atypisk sommerferie.

- Vi har alle sammen savnet gymnastikken så meget, at det ikke tog lang tid for os at beslutte, at vi skulle have de her åbne træninger. Så møder vi op og holder det ved lige, og hvis vi samtidig kan få nogle nye medlemmer på grund af de åbne træninger, så er det jo bare helt fantastisk, lyder det fra Martin Hørbye.

Masser af frivillige unge instruktører har meldt sig over sommerferien til at hjælpe til. En af dem er Mathilde Johansen, der til daglig er springgymnast i klubben.

- Jeg ved, hvor meget jeg selv har savnet det, så hvis jeg kan være med til at sprede glæde hos børnene, så deltager jeg uden tøven. Det er enormt hyggeligt. Dengang jeg selv var helt ny, oplevede jeg de mange glade instruktører, så det er samtidig en måde, hvor jeg kan give lidt igen, lyder det fra Mathilde.

De åbne sommer springtræninger har indtil videre været en stor succes, og det skyldes ikke mindst det engagement, som instruktørerne besidder.

- Den energi, som Martin giver i det, han laver med børnene, er noget helt særligt. Hans engagement er i særklasse, og det er simpelthen bare så fedt at se. Det er virkelig godt, og jeg kan kun anbefale det, fortæller Ditte Munk-Bierre, der er mor til to af dem, der i dag træner med.